Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне выборов главы государства отправил в отставку правительство страны.

Соответствующий указ уже подписан главой белорусского государства, сообщает БЕЛТА.

"Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства", - отметил Лукашенко.

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Также он подчеркнул, что формирование нового правительства началось еще полгода назад, однако добавил, что некоторые министры смогут сохранить свои должности.

Как известно, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа, и Александр Лукашенко в шестой раз примет участие в них.

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Ранее Лукашенко заявил, что будет подавлять акции протеста и не допустит дестабилизации в стране.

"Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам", - говорил он, добавляя, что "майдана" в стране не будет.

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О том, что Лукашенко думает о союзном государстве Беларуси и России, смотрите в сюжете:

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