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Лукашенко побеждает на выборах президента – экзитпол

9 августа, 20:12

Елена Вус Елена Вус

Явка по состоянию на 18:00 составила 79%

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов.

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Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО", пишет ТАСС.

По данным этого экзитпола, основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая — 2,3%, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев — 1,1%, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Явка по состоянию на 18:00 составила 79%. На прошлых президентских выборах, которые прошли в 2015 году, итоговая явка равнялась 87,22%.

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Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пять кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, экоактивистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко.

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Ранее сообщалось о том, чтосиловики арестовывают не только сторонников оппозиционных сил, иностранных журналистов или наблюдателей на участках – "под раздачу" попадают и рядовые граждане, которым не повезло оказаться не в то время и не в том месте.

Видео: Nexta/Telegram

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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выборы Беларусь экзит-пол президентские выборы Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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