Лукашенко похвастался арбузами со своего участка

Поддерживая ежегодную традицию, руководитель Беларуси Александр Лукашенко собрал урожай с президентского участка.

Как рассказали в пресс-службе Лукашенко, лето было засушливым, но картофель уродил: с участка в полтора гектара собрали 60 тонн. "Бульбу" здесь выращивают трех сортов: "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". Первый вывели местные селекционеры, а остальные – немецкие.

На арбузы президент тоже не жалуется – после дегустации объявил, что в этом году они вышли особенно сладкими и ароматными. В первый день работ собрали 42 тонны бахчевых.

"Нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли арбузам только на пользу", – отмечают у Лукашенко.

Полевыми работами "Батька" традиционно занимался лично и в присутствии телекамер. Как правило, собранные президентом урожаи передают приютам и домам престарелых.

Напомним, что аграрное хобби есть не только у белорусского президент. Ранее супруга американского лидера Меланья Трамп оконфузилась, работая на грядках возле Белого дома в новой дорогой одежде.

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