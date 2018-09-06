Лукашенко похвастался арбузами со своего участка

Сегодня, 18:30

Белорусский президент традиционно собрал урожай с собственного участка


Поддерживая ежегодную традицию, руководитель Беларуси Александр Лукашенко собрал урожай с президентского участка.

Как рассказали в пресс-службе Лукашенко, лето было засушливым, но картофель уродил: с участка в полтора гектара собрали 60 тонн. "Бульбу" здесь выращивают трех сортов: "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". Первый вывели местные селекционеры, а остальные – немецкие.

На арбузы президент тоже не жалуется – после дегустации объявил, что в этом году они вышли особенно сладкими и ароматными. В первый день работ собрали 42 тонны бахчевых.

етипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли арбузам только на пользу", – отмечают у Лукашенко.

Полевыми работами "Батька" традиционно занимался лично и в присутствии телекамер. Как правило, собранные президентом урожаи передают приютам и домам престарелых.

Напомним, что аграрное хобби есть не только у белорусского президент. Ранее супруга американского лидера Меланья Трамп оконфузилась, работая на грядках возле Белого дома в новой дорогой одежде.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что надо и что не надо делать желающим завести огород в домашних условиях.
Беларусь, Лукашенко, огород, овощи
Источник:

"Сегодня"

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