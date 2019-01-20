Лукашенко понимает, что сместить его может не Запад, а Россия: интервью с политологом

По словам Игоря Тышкевича, президент Беларуси жестко реагирует на проявления чрезмерной любви к РФ среди чиновников

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко понимает, что сместить его может не Запад, а Россия: интервью с политологом Александр Куриленко //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/36e/e2b/5c436ee2bd607.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/36e/e2b/5c436ee2bd607.jpg 2019-01-20T07:19:00+02:00 Другие страны По словам Игоря Тышкевича, президент Беларуси жестко реагирует на проявления чрезмерной любви к РФ среди чиновников

О том, когда Александр Лукашенко начал выступать за сохранение белорусского государства, какие отрасли и почему Москва хочет захватить в Беларуси и чем Украина может помочь Минску расширить поле для маневра в противостоянии с Кремлем, в интервью сайту "Сегодня" рассказал белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич.

Фото: facebook.com/Ihar.Tyshkevich

- Уже традиционно в конце года мы наблюдали информационные обострения между Беларусью и Россией. В Украине всегда искренне опасаются за судьбу независимости Беларуси…

- Уточню, если говорить о традиционности, то волна относительно спора с РФ, а не по вопросу независимости Беларуси. Это, если я не ошибаюсь, традиция уже с 2002-2003 года.

- Вот и вопрос – почему?

- До 2000-го года, когда был Борис Ельцин, Александр Лукашенко сознательно пытался уничтожить белорусскую государственность, дабы на волне объединения государств въехать в политическую систему России, стать ее царем. В украинском есть хорошая поговорка: "не так сталося, як гадалося". В Кремль пришел Путин. Поначалу Лукашенко пытался еще работать с несколькими российскими олигархами, но не угадал. Он ведь ставил на Бориса Березовского, Михаила Гуцериева и всех остальных. В войне этой части российского олигархата с Путиным они проиграли. После этого характер взаимоотношений изменился. В Беларуси есть два названия этих отношения: либо нефть в обмен на поцелуи, либо лозунги в обмен на деньги.

- Что это означает?

- Что Лукашенко красиво и ярко рассказывает о братской дружбе с российским народом, но если говорить о конкретике, то этой конкретики даже в экономике достаточно мало. Естественно, что Россия пытается давить, отрабатывают информационные атаки против Лукашенко. За последние годы в Беларуси к этому привыкли. Но последний информационный шум меня удивил тем, что русские вспомнили об интеграции, союзном договоре 1999 года. В Беларуси все знают, что такое союзный договор, все спокойно это воспринимают, Лукашенко делает пару заявлений и дальше все обсуждают рецепты салатов. В украинских СМИ начался вал информации, где говорят, что вот завтра РФ поглотит Беларусь. Но если говорить серьёзно, то данный конфликт не новый.

- Когда он начался?

- Нефтяные споры идут с 2015-го, газовые – с 2016-го года. Споры касательно интеграции идут уже очень давно. Сейчас сложилась интересная ситуация. РБ достаточно уязвима с точки зрения зависимости от российского газа и нефти, она частично уязвима с точки зрения информационного пространства, но, с другой стороны, в Беларуси наблюдается интересная вещь: в 2013 году Россия непосредственно и через Евразийский фонд стабилизации и развития контролировала до 87% белорусского долга. Фактически Россия была единственным большим кредитором Беларуси, что было существенным рычагом влияния. В 2016 году доля России упала до 62%, а в 2018 году общий государственный долг Беларуси $17 млрд, из них РФ принадлежит $7,3 млрд (около $6млрд – использованная часть 10-миллиардной кредитной линии на строительство атомной электростанции), а остальные кредиторы – евробонды, деньги Всемирного банка, кредиты США и ЕС. На этом фоне очень заметны китайские кредитные деньги. Соответственно, Россия теряет долговой рычаг влияния на Беларусь.

Идем дальше – инвестиции. Да, у россиян, если говорить с учетом офшорных инвестиций, около $9 млрд. Из этой сумы $8 млрд – это белорусская ГТС. В отличие от Украины, Беларусь продала одну трубу, но больше русских никуда не пустила. Маленький пример. В 2013 году договорились, что будут создаваться совместные предприятия по 7 направлениям. На все это отводился год. По состоянию на 2019 год реализовано ровным счётом ничего. То есть ноль.

Есть нефтянка. Белорусские НПЗ, получая российскую нефть, обязаны были до 2,5 млн тонн продавать на российский рынок по более низким ценам. Но случается интересное: в 2015 году Беларусь бесперебойно поставляет нефтепродукты в Украину (которая ведёт войну с РФ) и одновременно прекращает поставки на российский рынок. Русские поднимают шум. Беларусы поднимают договор, а там пункт о минимальных ценах, и указывают, что рубль серьезно обесценился и продавать за российскую валюту убыточно, ниже минимальных цен. А продавать за валюту беларусы не имеют права, потому что договор в российских рублях. На этом все и закончилось.

Русские инвестиции в массе своей сконцентрированы в одной области: они почти не присутствуют в ключевых отраслях белорусской экономики. В отличие от Китая, который активно заходит в Беларусь. Я по памяти назову лишь те предприятия, которые начали выпуск продукции за последние 6 месяцев: завод по производству суперконденсаторов, завод по производству двигателей внутреннего сгорания "Маз-Вейчай", запуск в серию электромобилей Zotye, выход на проектную мощность завода БелДжи, исследовательский центр по лазерным технологиям, новая линия по производству ракет на заводе, изготавливающем реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез", началось строительство солнечных электростанций на 200 МВт в чернобыльской зоне. Это, повторю, за последние 6 месяцев. Это китайские деньги и технологии. То есть у русских нет контрольного пакета в ключевых отраслях.

- А настроения среди белорусов?

- В 2014 году случился надлом. Количество пророссийских граждан очень велико, но, говоря о сближении с Россией, они не воспринимают это как объединение в одно государство. Торговать – да. По последней социологии, на вопрос, готовы защищать вы независимость Беларуси, 86% сказали "да", но этим цифрам я бы не стал верить. Потому что для белорусов противодействовать – это, в том числе и писать жалобу. Но были другие опросы, где был более точный ответ на вопрос, какова ваша реакция, где есть ответ о вооружённом сопротивлении. Интересно, что по стране около 27-30% за вооруженное сопротивление: если против НАТО и Запада – 29-33%, если против РФ – 17-24%. Но 17% из 6 млн взрослого населения – это много. Именно поэтому Лукашенко и говорил, что будет раздавать оружие.

Да, в Беларуси нет белоруссизации в плане введения белорусского языка в обиход. Но есть попытка уйти от "русского мира" с точки зрения маркеров идентичности. Например, РФ хотела поставить памятник Александру Невскому в Витебске. Это ж российский воитель и защитник. В Беларуси поставили памятник Невскому – мужу витебской княжны, то есть все его достижения – удачно женился. Русские праздновали День победы, а в Беларуси в музее Великой отечественной войны открывается экспозиция Армия Андерса – армия, сформированная из пленных солдат Войска Польского, воевавшая на стороне союзников. Там около половины личного состава были беларусами.

Урочище Куропаты (место расстрелов в 1930-х годах – ред). Были протесты против застройки неподалеку, которые (и это в Беларуси!) не разгонялись. Тема вышла на первые полосы и власть заявила, что это наша память. Таким образом остановила споры, которые пытались поддерживать коммунисты: расстреливали немцы или НКВД. Теперь однозначно – НКВД. После чего в урочище был открыт официальный памятник, не нарушающий весь остальной мемориал. Национальные символы: за майку з гербом "Пагоня" 6-7 лет назад можно было загреметь на 15 суток ареста. Сегодня "Пагоня" нематериальное национальное достояние Беларуси, бело-красно-белый флаг можно использовать. Такие изменения потихонечку идут.

Урочище Куропаты. Фото: Tobster/de.wikipedia

Если говорить об организационных структурах – тут все туго для Москвы. Лукашенко же не зря называют диктатором. Если прозападную оппозицию преследовали, я прощу прощения за цинизм, как торговлю головами. Это когда Лукашенко не уничтожал структуры, но брал лидера, сажал его по экономической статье, потом долго Запад спорил с белорусскими чиновниками – политический это заключенный или нет. После этого…

- Жест доброй воли?

- Нет-нет, никаких жестов доброй воли, ставился вопрос: что нам за это будет? Это либо отмена санкций, либо допуск на рынки. Поэтому и "торговля головами". Что касается попыток создать пророссийские движения – там Лукашенко действовал еще жестче. Люди садились на полный срок. Например, Владимир Коноплев, один из тех, кто привел Лукашенко к власти в 1994 году, бывший руководитель парламента. Он сел за недонос, знал, как кто-то дает кому-то взятку. Это официально. Неофициально Коноплев пытался создать парламентскую группу дружбы с "Единой Россией".

- Это потому, что на своем "пророссийском" поле нужно действовать жестче?

- Да, нужно жестче рубить. Лукашенко понимает, что у Запада рычагов его сместить нет, но они есть у России. И этот список можно продолжить: Рахманько, бывший глава БЖД, Маринич, один из дипломатов, которого обвинили в краже компьютера, полученного в качестве грантовой помощи от американского посольства, отец и сын Япринцевы, Чиж, Арбузов (это, на минуточку, олигархи). Маленький пример: за последний год в Беларуси прошло через суд четыре священника РПЦ. Это любители "русского мира". Я уже не говорю о журналистах Regnum.ru, получивших сроки за разжигание межнациональной розни. Лукашенко проводит кадровые ротации, а у силовиков в определенной мере это можно назвать чистками. Например, у силовиков есть Научно-исследовательский институт вооружённых сил. Его бывший руководитель – полковник Любочко, который имел неосторожность на российских ресурсах опубликовать военно-историческую статью, где армию Ивана Грозного он назвал армией "нашего отечества". Ему было 40 лет, документы как раз лежали на переаттестации. В результате полковник, собиравшийся ещё долго служить, ушел на пенсию в двухнедельный срок.

- А почему?

- Беларусь ведет свою историю от Великого княжества Литовского (ВКЛ), а оно долго вело ожесточенные войны с Московским царством.

- Там и депортации литвинов (общее название для предков нынешних белорусов и литовцев) были, насколько я знаю…

- Это было позже – в ХVII веке. Когда на части нынешней Украины была Хмельниччина, была война против Московского царства, в результате ВКЛ потеряло более половины населения. После этого можно сказать, что государство не поднялось, после этого был и раздел всей Речи Посполитой. Поэтому того же Богдана Хмельницкого в Беларуси воспринимают несколько иначе, чем в Украине.

Но если вернуться к нынешним реалиям, в Беларуси идут процессы, которые помогут уравновесить российское влияние. Не выйти из-под влияния – такой задачи никто не ставит – а именно уравновесить. Но есть опасный период – следующие два года.

- Почему опасный?

- Во-первых, парламентские и президентские выборы в Беларуси должны пройти в 2019 и 2020 годах. Во-вторых, как и в Украине, в 2019 и 2020 годах пики по выплатах внешнего долга: 19-й год – около $3,5 млрд, а 20-й год – около $4 млрд. Значительная часть этого долга – выплаты РФ, поэтому Москва на этом может играть. Русские в это время могут надавить. В-третьих, два энергоблока АЭС должны заработать в 2019-2020 годах. Тут интересная ситуация. Русские предлагали совместные предприятия, но в Минске решили брать дорогой кредит, чтобы она принадлежала Беларуси. Инфраструктуру строит Китай. Нужно пояснить, что в Беларуси почти вся генерация газовая, в этом отличие от Украины, где есть АЭС, угольная генерация и ГЭС. Белорусская электрогенерация работает на газе. Сейчас в Беларуси существует госпрограмма о переводе ЖКХ на электричество. В новых домах в приказном порядке ставят электроплиты. В случае запуска АЭС, по данным "Российской газеты", Беларусь будет покупать на 5 млрд кубометров российского газа меньше.

- От какого объема?

- Белорусская энергетика потребляет 11 млрд, весь импорт – 18 млрд. То есть, у Кремля не такой большой временной лаг, чтобы повлиять на Беларусь.

- Зачем им тогда этот налоговый маневр, рассчитанный во времени, если не путаю, на 2019-2024 годы?

- Они пытаются максимально оставлять деньги в своем бюджете. Интересно, что в Украине не заметили, но в Беларуси был в ноябре принят бюджет 2019 года. Думаю, для многих в Украине будет открытием, но недополучение денег от российского налогового маневра уже заложено в бюджет. Возникает вопрос: почему торгуются? Очень просто, если получится у русских выторговать какую-то сумму, то ее им же в качестве платы за кредит и отдадим. Это торг.

Россия поднимает договор 1999 года – последний, который содержит хоть какую-то конкретику. Россия пытается педалировать эти процессы. Потому что формальное Союзного государство создано, но в реальности ни одно решение органов СГ не имеет обязательной силы ни на территории РФ, ни та территории РБ. Там текст договора – калька с договора о создании Евросоюза. Лукашенко в 1999 получал доступ к рынку России и создавал ситуацию, где каждый этап интеграции приносил бы именно ему популярность в самой России. Сейчас ситуация изменилась. Русские пытаются в это играть (в интеграцию – ред). Кремль хочет закрепиться в основных отраслях Беларуси.

- Какие это отрасли?

- Главная – весь энергетический сектор. "Газпром" владеет магистральными трубопроводами, но сейчас им нужна хотя бы часть контроля над белорусской газораспределительной системой внутри страны. Тут есть фактор Украины. На территории Украины активно работает "Беларуснефть", они осуществляют бурение, обслуживание газовых скважин. Сейчас "Укргазвыдобування" запускает проект по добыче на старых месторождениях. "Беларуснефть" является одним из нескольких претендентов, которые могут конкурировать за месторождения. Если "Беларуснефть" получает месторождение, то впервые за историю независимости Беларусь получает месторождение, пусть и старенькое, но откуда технически возможно поставлять газ на свою территорию. Если дальше будет разведка, а с этим в Украине проблема, говорят, что сейчас собираются упростить доступ новых игроков на рынок, то для "Беларуснефть" это хорошая площадка, чтобы дальше работать на украинском рынке, в том числе добывая для себя. Поэтому для русских очень важно получить контроль над внутренней ГРС.

Во-вторых, они хотя получить контроль над двумя белорусскими НПЗ – Новополоцк и Мозырь. Беларусь теоретически может их продать. Раньше Минск оценивал вопрос в $7,5 млрд долларов. Учитывая, что произошла новая волна модернизации, думаю, что меньше $10 млрд Беларусь за эти заводы не попросит. Но это вопрос торга. Продать один, растянув продажу на несколько лет, чтобы в любой момент можно было остановить. Позиция Минска – тянуть время, кормить лозунгами, создавать разные рабочие группы.

Дальше – белорусская оборонка. В Беларуси новый руководитель "Госкомвоенпром". Он сразу же сказал, что задача Беларуси выходить из старых цепочек кооперации, когда оборонка работала как один из поставщиков для российских предприятий финальной сборки, на создание собственных образцов. Это и РСЗО "Полонез", два дивизиона уже проданы Азербайджану, это бронемашины "Кайман", системы РЭБ (самоходный комплекс радиоэлектронной борьбы "Гроза-С" – ред.), глубокая модернизация ЗРК, тем более, что с Китаем создается собственный комплекс. Поэтому тут много критично важных для русских вещей.

Кроме этого, есть еще машиностроение.

- Для чего России нужно "войти в экономику Беларуси"?

- Если контролировать хотя бы часть ключевых отраслей экономики, дальше можно работать над созданием политических движений, а еще это и ресурсная база из людей. Украинский опыт это прекрасно показал. Сегодня в Беларуси даже "Белгазпромбанк", созданный для финансирования белорусской ГТС, финансирует белорусские националистические проекты.

- Можно сказать, что Лукашенко не пускает российский капитал в Беларусь из-за возможного конструирования и финансирования потенциально опасных для него политических проектов?

- И в экономику вообще. И это важная причина, почему в Беларуси стопорится приватизация. Когда нет другого покупателя, кроме как из России, то Лукашенко считает, что ему лучше не допускать такой приватизации. С одной стороны, это плохо для экономики, с другой стороны – Лукашенко пытается сохранить свои влияния на процессы в стране.

- И вопрос военной базы РФ в Беларуси - как думаете, она будет?

- Лукашенко прекрасно видел, чем закончилась военная база России в Крыму для Украины. Тут нужно понять пирамиду ценностей таких людей, как Лукашенко и Янукович (пролонгировал срок пребывания российской базы РФ в Крыму – ред). Для Лукашенко главное власть, потом – признание, потом – деньги. Признание и деньги подчинены вопросу сохранения его власти. У Януковича главное деньги, а потом – все остальное. Это разные люди по своим ценностям. Тема военной базы обсуждалась уже не раз. Вначале РФ хотела поставить комплексы ПВО С-300 и С-400, Беларусь просила продать комплексы, но русские не захотели – только их комплексы с их экипажами. Это закончилось тем, что Минский завод колесных тягачей перестал отгружать продукцию на территорию РФ, а без этого "Искандеры" не ездят. После этого РФ продала комплексы. Потом такая же история уже с "Искандерами". Кстати, согласно Военной доктрине Беларуси, НАТО не является главной угрозой, угрозой являются "гибридные войны". В результате Беларусь создала систему "Полонез" и рассекретила меморандум договора о сотрудничестве с китайской госкомпанией. Там три пункта: реактивная система залпового огня, оперативно тактический ракетный комплекс, ЗРК. После этого вопрос с "Искандерами" отпал. Следующий вопрос – авиабазы. Беларусь говорит: давайте вы нам продадите самолеты. Русские этого делать не хотели, в результате это закончилось новыми нефтяными и торговыми войнами, после чего РФ решила продать два звена Су-30СКМ. Поставки должны начаться в 2019 году.

В Беларуси есть два объекта: РЛС "Волга" почти под Барановичами, это система обнаружения запуска баллистических ракет, и узел связи под городом Вилейка, принадлежит ВМФ РФ, поддерживает кодированную связь с подводными лодками Атлантического океана. Эти объекты не обладают статусом экстратерриториальности, там ограниченное число служащих, внешнюю охрану объектов обеспечивает белорусский спецназ.

- На ваш взгляд, что будет в 2019 и 2020 году, учитывая финансовые риски?

- Тут несколько маркеров. Первый: Если до мая 2019 года Беларусь разместит "панда-бонды" (ценные бумаги иностранных компаний, выпущенные в материковом Китае в китайских юанях, – ред.), – а разговоры идут, Китай дал разрешение на размещение белорусских гособлигаций в юанях, – если Беларусь разместит "панда-бонды" в эквиваленте хотя бы $ 500 млн, если еще где-то будет привлечено cтолько же, то осенью 2019 будут выборы, скорее всего, президента Беларуси. Почему? Лукашенко будет пытаться не дать времени русским на раскачку своих структур, чтобы провести хотя бы одну электоральную кампанию.

Второй: восстановление дипотношений с США. Если до мая будет разговор либо вернутся послы – выборы будут.

Третий: нормализация отношений с Евросоюзом.

Если кратко, что будет происходить: Беларусь будет тянуть время, РФ будет закидывать все новые и новые информационные поводы для атак. Кстати, большая часть атак будет рассчитана на Украину.

- Почему?

- Потому что с 2016 года, нужно отдать должное украинскому МИДу, украинцы изменили отношение к торговле с Беларусью. Если раньше была только ситуативная торговля товарами, то теперь Украина предложила общий проект судоходства по Днепру, переработку украинской нефти на белорусских НПЗ, создание совместных предприятий. Это интересно для Минска. Если эти проекты привязывают Беларусь к Украине, то они от кого-то отвязывают. Ясно, что они отвязывают Беларусь от России, создают больше пространства Минску для маневра. Совместные проекты возможны тогда, когда между сторонами и лидерами есть доверие. Петр Порошенко не раз говорил о том, что он доверяет Лукашенко. Лукашенко говорил, что он доверяет Порошенко. Сейчас такое доверие есть.

Так вот, в 2016 году Украина предложила такие направление, которые для Беларуси оказались интересны. В 2017 Россия начала активизировать тему военных баз (это еще до учений), что после учений войска останутся, потом провокация с Грибом (выманивание на территорию Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, где его схватили и переправили на территорию РФ – Ред), после чего было отстранено все руководство оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси и были перестановки в КГБ. В 2018 году были вбросы про торговлю с "ЛДНР", что белорусы предадут и т.д.

Павел Гриб на заседании суда в РФ. Фото: facebook/Ігор Гриб

- Вбить клин между Украиной и Беларусью?

- Да. И тут спокойствия не будет. Мы очень много узнаем "плохого" друг о друге. Белорусам расскажут о страшной коррупции в Украине, про то, что воруют белорусские технологии, про браконьерство украинцев на белорусской территории... Надо отдать должно, они хорошо понимают разницу в психологии обеих народов. Такие вещи будут происходить регулярно. Но с точки зрения перспектив, сможет ли Беларусь выйти в 2020 год в тех же кондициях – я оптимист, но все это будет происходить под информационный шум.

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АВТОР: Александр Куриленко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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