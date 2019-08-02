Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-02T16:25:30+03:00 Другие страны Сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совмина, передает БЕЛТА.

В числе рассматриваемых вопросов на совещании обсуждалось развитие отношений с Россией. По словам премьер-министра, Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с Президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий.

"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", – рассказал Сергей Румас.

Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поручат правительствам двух стран проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь об этом шла на встрече лидеров на полях саммита Евразийского экономического союза.

"Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня, – рассказал он. - После этого включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко".

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Представитель Кремля добавил, что ситуацию с нефтепроводом "Дружба" лидеры не обсуждали. "Этим занимаются технические ведомства", - пояснил он.

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Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

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