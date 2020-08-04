Лукашенко после выборов хочет провести референдум и поменять Конституцию

Белорусский лидер рассказал, за что могут проголосовать на референдуме жители страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который перенес коронавирус "на ногах", заявил о планах изменить Конституцию своей страны.

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Об этом сказано в его предвыборной программе, опубликованной в газете "Звязда".

По его словам, готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ.

"Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с Конституции. Белорусы в ходе всенародного референдума определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти", – заявил Лукашенко.

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Отметим, что сегодня в Беларуси уже стартовало досрочное голосование на президентских выборах, хотя дата выборов – 9 августа. А сделано это для того, чтобы люди сейчас смогли проголосовать, у кого не будет возможности сделать это 9 августа. Недавно бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер предрек очевидный финал выборов в Беларуси.

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А тем временем из Беларуси продолжают бежать в Украину бывшие кандидаты в президенты. Но пока еще действующие соперники Лукашенко все больше поднимают народ. Так, на днях митинг в поддержку соперницы Лукашенко стал самым массовым за 10 лет.

Митинг в Минске

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