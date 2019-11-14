Лукашенко посоветовал Кремлю "не вякать" на белорусов

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Несмотря на максимальную близость и сотрудничество Беларуси с Россией, в том числе и в военном плане, Москва отказалась помочь Минску с закупкой своих истребителей Су-30СМ.

Это возмутило белорусского президента Александра Лукашенко, который напомнил о том, что белорусские пограничники охраняют интересы не только своего государства, но и главного союзника Беларуси.

"Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

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Минобороны Беларуси сообщило о закупке 12 Су-30СМ еще летом 2017 года. Первые два истребителя поступили в Беларусь 13 ноября.

Напомним, что между Россией и Беларусью действует Договор о Союзном государстве, конечной целью которого должно стать слияние двух стран в единое целое. В то же время, ранее Александр Лукашенко заявил, что его страна не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Ранее сайт сегодня публиковал эксклюзивный материал о том, как агрессивная политика России, направленная на сближение с соседним государством, угрожает не только суверенитету Беларуси, но и региональной безопасности в целом и Украины в частности.

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