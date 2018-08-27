Лукашенко пожаловался на шантаж России

На встрече в Сочи вопрос кредитов с Путиным не осуждался, однако планируется это сделать в ближайшем будущем

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о перечислении Минску двух последних траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 400 млн долларов. Об этом он сообщил в в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, "россияне не выдали с еврозэсовских фондов" Беларуси часть кредитов, и это требует обсуждения.

"Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по 200 млн долларов всего. 400 млн осталось. Это разве деньги? Они начинают связывать с какими-то другими вопросами", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что на встрече в Сочи, 22 августа, они не обсуждали с Путиным вопрос кредитов, однако планируют это сделать в ближайшем будущем.

"Я думаю, что мы его обсудим, но не обсудим, а примем окончательное решение, когда у нас будет встреча", – уточнил президент Беларуси.

Беларусь подписала в марте 2016 соглашение о выделении кредита на 2 млрд долларов семью траншами в течение 2016-2017 годов. К настоящему времени Минск получил пять траншей на 1,6 млрд.

Также сообщается, что Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в расширенном составе, с участием премьеров и правительств двух стран в ближайшее время.

Отметим, ранее президент Беларуси со словами "как будто мы вассалы" пожаловался на отношение России к его стране. Лукашенко тогда в очередной раз упрекнул Москуву в недобросовестной конкуренции.

"Да и у нас далеко за примерами ходить не надо – возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок", – говорилось в его недавнем послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал искать альтернативу российскому рынку.