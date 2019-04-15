Лукашенко пригласили на обед в Брюссель
В ЕС не ожидают, что Лукашенко приедет лично, а вместо того, вероятно, Минск будет представлен министром иностранных дел
По случаю десятой годовщины "Восточного партнерства" президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили обед под председательством президента Европейского совета Дональда Туска в Брюсселе 13 мая, сообщает "Радио свобода".
Несколько источников в ЕС сообщили, Беларусь пригласили вместе с другими пятью восточными партнерами – Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной.
В то же время в ЕС не ожидают, что Лукашенко приедет лично, а вместо того, вероятно, Минск будет представлен министром иностранных дел Владимиром Макеем, который был на саммите "Восточного партнерства" в 2017 году.
ЕС начал "Восточное партнерство" в 2009 году, чтобы продвигать экономическую интеграцию и европейские ценности в шести восточноевропейских и южнокавказских странах без четкого определения перспективы их членства в сообществе.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ рискует потерять "единственного союзника" на западном направлении в случае отказа компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной сфере.
Кроме того, он также заявлял, что больше не станет называть Россию братским государством, а только партнером.
Напомним, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.
В частности, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза решили снять санкции со 170 человек, включая президента Беларуси Александра Лукашенко.
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