Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Лукашенко пригласили на обед в Брюссель

Сегодня, 17:35

В ЕС не ожидают, что Лукашенко приедет лично, а вместо того, вероятно, Минск будет представлен министром иностранных дел

Фото: Getty Images

По случаю десятой годовщины "Восточного партнерства" президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили обед под председательством президента Европейского совета Дональда Туска в Брюсселе 13 мая, сообщает "Радио свобода".

Несколько источников в ЕС сообщили, Беларусь пригласили вместе с другими пятью восточными партнерами – Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной.

В то же время в ЕС не ожидают, что Лукашенко приедет лично, а вместо того, вероятно, Минск будет представлен министром иностранных дел Владимиром Макеем, который был на саммите "Восточного партнерства" в 2017 году.

ЕС начал "Восточное партнерство" в 2009 году, чтобы продвигать экономическую интеграцию и европейские ценности в шести восточноевропейских и южнокавказских странах без четкого определения перспективы их членства в сообществе.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ рискует потерять "единственного союзника" на западном направлении в случае отказа компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

Кроме того, он также заявлял, что больше не станет называть Россию братским государством, а только партнером.

Напомним, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.

В частности, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза решили снять санкции со 170 человек, включая президента Беларуси Александра Лукашенко. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Беларусь, Лукашенко, восточное партнерство

Вы сейчас просматриваете новость " Лукашенко пригласили на обед в Брюссель". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восточному партнерству десять лет: что об отношениях с ЕС думают в шести странах-участницах

11 февраля, 07:27

Как объединиться бывшим советским республикам на своем пути к европейским ценностям и при угрозе агрессии Росси

Создан новый госорган для евроинтеграции Украины

30 января, 18:44

Новая координационная группа будет заниматься анализом проблем в вопросе управления границами и их решения

Украина получит от Европы 4,5 млрд евро: Омелян раскрыл детали

18 января, 19:06

В рамках "Восточного партнерства" Евросоюз выделит Украине помощь в реализации транспортных проектов

Эксперт объяснил, почему Россия стала главным препятствием на пути Украины в Европу

14 января, 05:30

Москва решила, что программой Восточного партнерства Запад вмешивается в зону ее приоритетов, говорит Геннадий Максак

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Наш вес и рост влияют на продолжительность жизни

Советы бегуньям с большой грудью

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Зеленский записал новое видео к Порошенко, вспомнив про анализы

"Серсея" Лена Хиди: отказ Вайнштейну повредил карьере

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Фото Возняцки и Бушар просто огонь. Шарапова тоже делала это
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?