Лукашенко пригласили на обед в Брюссель

В ЕС не ожидают, что Лукашенко приедет лично, а вместо того, вероятно, Минск будет представлен министром иностранных дел

Фото: Getty Images

По случаю десятой годовщины "Восточного партнерства" президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили обед под председательством президента Европейского совета Дональда Туска в Брюсселе 13 мая, сообщает "Радио свобода".

Несколько источников в ЕС сообщили, Беларусь пригласили вместе с другими пятью восточными партнерами – Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной.

В то же время в ЕС не ожидают, что Лукашенко приедет лично, а вместо того, вероятно, Минск будет представлен министром иностранных дел Владимиром Макеем, который был на саммите "Восточного партнерства" в 2017 году.

ЕС начал "Восточное партнерство" в 2009 году, чтобы продвигать экономическую интеграцию и европейские ценности в шести восточноевропейских и южнокавказских странах без четкого определения перспективы их членства в сообществе.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ рискует потерять "единственного союзника" на западном направлении в случае отказа компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

Кроме того, он также заявлял, что больше не станет называть Россию братским государством, а только партнером.

Напомним, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.

В частности, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза решили снять санкции со 170 человек, включая президента Беларуси Александра Лукашенко.

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