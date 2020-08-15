Президент Беларуси Александр Лукашенко, отставки которого добиваются сотни тысяч граждан, поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства, сообщает БЕЛТА.

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"Главный вопрос – это касается администрации президента, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики. – Ред.), вы подключитесь: правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства", – сказал глава государства.

"При этом надо иметь в виду, что мы задолго (за год, полгода) народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов", – обратил внимание Лукашенко.

По его словам, правительство в основном сформировано. "Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр. – Ред.). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести", – резюмировал президент.

В тренде Лукашенко приказал белорусскому правительству подать в отставку

Напомним, еще в начале апреля Лукашенко готов был распустить кабмин из-за коронавируса.

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А тем временем напомним, что в Беларуси проходят многотысячные манифестации с требованием отставки Лукашенко:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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