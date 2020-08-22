Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Причиной такого решения он назвал "шевеление" войск НАТО у границ с республикой.

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"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", – сообщил президент.

Лукашенко отметил, что войска страны уже перебросили на западное направление и назвал это самым серьезным решением за четверть века. Также он заявил, что западные страны оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту".

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест", - сообщил он во время визита на военный полигон под Гродно.

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Кроме того, ранее Лукашенко заявлял, что нынешние антиправительственные протесты в Беларуси, ставшие самыми массовыми в современной истории страны, были организованы Соединенными Штатами.

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Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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