Лукашенко признал себя автократом и решил переписать Конституцию

Президент Беларуси хочет, чтоб государственная система не была завязана на личности, в том числе Лукашенко

Президент Александр Лукашенко отбросил предложение объединенной оппозиции вернуться к Конституции 1994 года, которая среди всего прочего ограничивала количество президентских сроков двумя каденциями и значительно сужала полномочия главы государства.

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Об этом, как пишет БелТА, он заявил на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед", – сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко назвал белорусский суд "самым независимым" в мире и признался в автократии.

"Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, Президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", – добавил он.

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На этом фоне президент Беларуси выступает за проведение конституционной реформы, чтобы таким образом заглушить антиправительственные протесты, которые вспыхнули в его стране после прошедших 9 августа выборов. Самая крупная демонстрация в истории современной Беларуси прошла 16 августа в Минске – Марш свободы собрал порядка 220 тысяч человек.

При этом сам Лукашенко неоднократно оскорбительно высказывался об участниках демонстраций, называя их "людьми с криминальным прошлым и сегодня безработными" и "овцами".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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