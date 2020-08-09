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Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

9 августа, 11:24

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

На участке действующий президент пообщался с журналистами

Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на избирательный участок и отдал свой голос на выборах президентастраны.

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Об этом сообщает БЕЛТА.

Традиционно Лукашенко голосует на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры. Лукашенко поприветствовал членов избирательной комиссии, спросил, как проходит голосование, заполнил бюллетень и проследовал к урне.

После голосования Лукашенко пообщался со СМИ, в частности заявил, что "ситуация на выборах не выйдет из-под контроля".

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"Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента", – сказал Лукашенко.

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По состоянию на 10:00 явка на выборах в Беларуси составила 45,33%.

Как известно, ранее пользователи пожаловались на перебои в работе интернетаи связи в Беларуси. Оператор утверждает, что виной всемузаграничный трафик.

Кроме того, избирателей предупреждают, что им могут выдавать на участках заранее испорченные или недействительные бюллетени.

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Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пятерых кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, эко-активистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко. Читайте больше о выборах:все подробности исторического голосования.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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