Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на избирательный участок и отдал свой голос на выборах президентастраны.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Традиционно Лукашенко голосует на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры. Лукашенко поприветствовал членов избирательной комиссии, спросил, как проходит голосование, заполнил бюллетень и проследовал к урне.
После голосования Лукашенко пообщался со СМИ, в частности заявил, что "ситуация на выборах не выйдет из-под контроля".
"Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента", – сказал Лукашенко.
По состоянию на 10:00 явка на выборах в Беларуси составила 45,33%.
Как известно, ранее пользователи пожаловались на перебои в работе интернетаи связи в Беларуси. Оператор утверждает, что виной всемузаграничный трафик.
Кроме того, избирателей предупреждают, что им могут выдавать на участках заранее испорченные или недействительные бюллетени.
Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пятерых кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, эко-активистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко. Читайте больше о выборах:все подробности исторического голосования.
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