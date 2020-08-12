Лукашенко провел совещание и озвучил "наиважнейшие" задачи

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал участников антиправительственных демонстраций, которые начались сразу после окончания выборов 9 августа, бывшими уголовниками.

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Об этом, как сообщает БелТА, он заявил на правительственном совещании 12 августа.

"Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", – сказал глава государства.

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На фоне длящихся уже три дня протестов, главным требованием которых является пересчет голосов на прошедших 9 августа, выборах, Лукашенко заявил о главным задачах своего только начавшегося шестого срока.

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"Найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – отметил он.

Напомним, согласно данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали больше 80% населения, но оппозиция отказалась признавать результаты выборов.

Как уже сообщалось, после объявления результатов голосования в Беларуси начались антиправительственные акции. Крупнейшие из них прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Полиция пытается разгонять протестующих силой и при помощи водометов, шумовых гранат, слезоточивого газа и прочих спецсредств. Официально подтверждена гибель одного участника протестов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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