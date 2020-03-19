Лукашенко рассказал, что угрожает людям больше коронавируса

В условиях коронавирусного "психоза" люди могут больше пострадать от паники, чем от самого вируса. Об этом во время совещания по эпидемиологической ситуации в Беларуси заявил президент страны Александр Лукашенко, который ранее жестко ответил на решение России закрыть границу, передает Белта.

"Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса, вот это меня больше всего волнует", – заявил он.

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По словам Лукашенко, он называет данный коронавирус "не иначе как психозом".

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"И от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило", - сказал президент.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в связи с распространением в мире коронавируса белорусские предприятия переориентировались на производство защитных масок для лица. И их предложение уже превысило спрос.

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