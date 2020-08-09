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Лукашенко рассказал, какой совет дал Путину по коронавирусу

9 августа, 13:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас в Беларуси проводят расследование, как Лукашенко мог заразиться

Президент Александр Лукашенко, который сам перенес коронавирус на ногах, дал совет российскому коллеге Владимиру Путину.

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Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке после голосования на выборах, передает БЕЛТА.

Делясь своим собственным коронавирусным опытом, он сказал, что людям постарше следует соблюдать меры профилактики. Также отметил, что поднимал эту тему с хозяином Кремля в недавнем телефонном разговоре.

"Я Путину дал совет: береги себя, потому что болезнь излечимая (наши врачи – молодцы, научились), но такая противная, что дальше некуда", – сказал Лукашенко

При этом президент Беларуси рассказал, что сейчас инфекционисты проводят расследование, как он заразился коронавирусом.

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"Практически вирус перенес на ногах, думая, что устал. Это состояние, как говорят, ежик в тумане. Идешь, тяжело, но думаешь: нагрузки большие, от этого. Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблема, мы поехали в больницу и убедились, что я перенес этот вирус на ногах. Но хвостом, как говорит Караник (министр здравоохранения), меня эта пандемия ударила… Ни в коем случае не сидеть дома, больше бывать на воздухе, шевелиться, бегать, прыгать, заниматься спортом. Я вам искренне говорю: это главное", – рассказал Бацька.

Ранее сам Путин рассказывал, как часто сдает тесты на коронавирус. Также президент РФ заявил, что дистанционная работа стала для него испытанием.

Видео:Дмитрий Смирнов/Telegram

Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Путин пожаловался Лукашенко на "третьи силы", которые ухудшают отношения России и Беларуси. Основной темой разговора стало задержание наемников Вагнера.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Беларусь советы коронавирус Владимир Путин Александр Лукашенко
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