Лукашенко рассказал, кем он себя представляет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не представляет себя на другом посту в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Я думал часто над этим. Я даже не представляю. Представьте, вся моя жизнь в этом. Вся моя сознательная жизнь с 38 лет. Поэтому я не представляю", — заметил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что своей неуступчивостью "поднадоел" руководству России, но при этом не считает, что РФ не хочет, чтобы Лукашенко был президентом.
По словам Лукашенко, у руководства Кремля есть сомнения, что его возможный преемник будет занимать более пророссийскую позицию, чем он. Также Лукашенко считает, что Москва заинтересована в том, чтобы добиться от Белоруссии и ее президента более мягкого поведения.
Ранее Лукашенко опять нахамил Украине из-за аннексии Крыма. Он считает, что в момент агрессии следовало привести армию в степень повышенной боевой готовности.
Также глава белорусского государства рассказал, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском. Он отметил, что Зеленский является неглупым человеком, "хоть и из другой сферы",
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