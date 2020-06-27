Лукашенко рассказал, когда в Беларуси "цивилизовано" изменят конституцию

По его мнению, возвращение к основному закону образца 1994 года, — это движение назад

Изменения в белорусскую конституцию могут быть внесены в обозримом будущем. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, который баллотируется уже в шестой раз подряд,

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"Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать, — сказал Лукашенко, – сообщает агентство БелТА.

"Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора", – заметил он.

Глава государства считает, что возвращение к основному закону образца 1994 года, которое инициирует его соперник по президентской избирательной кампании Виктор Бабарико, — это движение назад.

Лукашенко считает, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями. "Что касается перераспределения полномочий наверху — президент, парламент, правительство, — это все должно быть прописано в конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои альтернативщики, через приватизацию, реформы и так далее — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", — сказал президент.

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Лукашенко пообещал белорусам, что перемены пройдут в стране цивилизованно. Ранее Лукашенко заявил, что не хочет "наклонять" белорусов и "ломать страну".

Напомним, что шестые президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа этого года. И для самого Лукашенко следующий срок может стать шестым подряд с момента победы на голосовании в 1994 году.

Конкуренцию действующему президенту на данный момент составляют еще шестеро кандидатов. Причем репрессии против некоторых из них начались непосредственно еще до выборов – ранее в этом месяце были задержаны баллотирующийся банкир Виктор Бабарико и глава его предвыборного штаба, сын Эдуард. Их обоих подозревают в причастности к неуплате налогов и легализации доходов Белгазпромбанка. Евросоюз уже призвал официальный Минск освободить кандидата в президенты.

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