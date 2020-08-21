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Лукашенко рассказал, почему для Путина так важна ситуация в Беларуси

21 августа, 16:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

По словам Лукашенко, происходящее в Беларуси касается и России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у него с президентом России Владимиром Путиным полное взаимопонимание относительно протестов и забастовок в Беларуси, передает БЕЛТА.

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"Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", – сказал он.

По словам Лукашенко, происходящее в Беларуси касается и России.

"Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", - сказал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко через Путина передал послание Меркель.

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Напомним, Европейский Союз не признает результаты выборов в Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко был избран на шестой срок подряд.

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Как известно, протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

Главная конкурентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко
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