Лукашенко рассказал, почему не все могут "идти путем Беларуси" в борьбе с COVID-19

Это очень тяжелая и затратная работа - бороться очагово, сказал Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее завил, что в стране "никто от коронавируса" не умрет, считает, что власти справляются с ситуацией, вызванной распространением COVID-19, передает БЕЛТА.

"Самое главное – мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное – не допустили всплеска", - сказал глава государства.

Лукашенко также отметил, что порой, в том числе за рубежом, высказываются нарекания, что в Беларуси не борются с коронавирусом так, как все.

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"В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало, - констатировал Александр Лукашенко. - Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают".

Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса.

"Это очень тяжелая и затратная работа – бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли", – заметил белорусский лидер.

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Также Лукашенко напомнил о необходимости заниматься экономикой.

"Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство", – призвал Александр Лукашенко. То же самое касается и сельского хозяйства.

"Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Беларусь уже обогнала Украину по количеству зараженных коронавирусом, но Лукашенко нашел позитив.

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Напомним, на 16 апреля в Беларуси подтверждено 4 204 случая заражения коронавирусом, умерли 40 человек.

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