Лукашенко рассказал, зачем катался с Путиным на лыжах

Президент Беларуси считает различные спортивные мероприятия современным трендом

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко рассказал, зачем катался с Путиным на лыжах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6ae/6a5/5c66ae6a50ebc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6ae/6a5/5c66ae6a50ebc.jpg 2019-03-01T14:52:54+02:00 Другие страны Президент Беларуси считает различные спортивные мероприятия современным трендом

Совместное времяпрепровождение с президентом России Владимиром Путиным, включая недавнее катание на лыжах в Сочи, является одним из аспектов современной политики, утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Если кто-то видит, как Лукашенко там скользит по горе на лыжах, и думает, что им делать нечего. Нет. Это часть политики, часть современной политики. Раньше этого не было. Сейчас это тренд, как модно говорить, и ты должен быть в тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли ты эти лыжи", — отметил белорусский лидер.

Он также отметил, что в ближайшее время у него не запланированы встречи с российским коллегой.

"Мы не планировали эту встречу, но, если надо, мы в течение суток можем найти время, чтобы встретиться и просто переговорить", — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий налогового маневра в нефтяной сфере.

Мы также писали, что, по словам президента Беларуси, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит.

Кроме того, сообщалось, что в прошлом месяце Лукашенко предпочел встречу с Путиным в Сочи выступлению на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая могла стать для него первым опытом такого рода.

Кроме того, сообщалось, что в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.