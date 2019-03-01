Лукашенко рассказал, зачем катался с Путиным на лыжах
Президент Беларуси считает различные спортивные мероприятия современным трендом
Совместное времяпрепровождение с президентом России Владимиром Путиным, включая недавнее катание на лыжах в Сочи, является одним из аспектов современной политики, утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Если кто-то видит, как Лукашенко там скользит по горе на лыжах, и думает, что им делать нечего. Нет. Это часть политики, часть современной политики. Раньше этого не было. Сейчас это тренд, как модно говорить, и ты должен быть в тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли ты эти лыжи", — отметил белорусский лидер.
Он также отметил, что в ближайшее время у него не запланированы встречи с российским коллегой.
"Мы не планировали эту встречу, но, если надо, мы в течение суток можем найти время, чтобы встретиться и просто переговорить", — добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий налогового маневра в нефтяной сфере.
Мы также писали, что, по словам президента Беларуси, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит.
Кроме того, сообщалось, что в прошлом месяце Лукашенко предпочел встречу с Путиным в Сочи выступлению на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая могла стать для него первым опытом такого рода.
Кроме того, сообщалось, что в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Лукашенко рассказал, зачем катался с Путиным на лыжах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко мешают российские олигархи: президент Беларуси сказал чем
Президент Беларуси обвинил Кремль в лоббировании интересов российских олигархов в ущерб отношений двух стран
Лукашенко встретился с Путиным: поговорили о ссорах, водке и закуске
Президенты Беларуси и России провели встречу в Сочи, обсудив отношения между государствами и будущие перспективы
Российские военные в Беларуси и слияние с РФ: Лукашенко сделал заявление
Белорусский президент рассказал о проблемах в отношениях Минска и Москвы и о том, как это мешает слиянию
Беларусь без России не пропадет: Лукашенко сделал неожиданное заявление
Президент Беларуси сказал в лицо российскому губернатору, что Россия поддерживает прежде всего себя