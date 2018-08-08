Лукашенко разрешил белорусам играть в азартные игры с 21 года

Введен также запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", которым увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений с 18 до 21 года.

"Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети Интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино)", – сообщили в пресс-службе главы государства.

Установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия к ней. "Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года", – уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.

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Введен также запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.

Указ позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в республике, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет.

Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет отучить белорусов от злоупотребления крепким алкоголем и перейти на европейский вариант распития спиртных напитков, в частности вина.

Также Лукашенко заморозил на год налог на тунеядство в Беларуси.