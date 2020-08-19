Лукашенко решил натравить на организаторов протестов КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает запугивать протестующих и поручил Комитету госбезопасности республики пресекать действия организаторов мирных акций протеста и вскрывать каналы их финансирования.

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Об этом он заявил на заседании совета безопасности, сообщает БЕЛТА.

Как пишет информагентство, Лукашенко поручил КГБ "выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси".

"Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму", — добавил он.

В тренде Лукашенко назвал оппозицию "черносотенцами" и пообещал им лопаты вместо власти

Напомним, на заседании совбеза Лукашенко негативно высказался о координационном штабе оппозиции, который создали для трансфера власти: "Создана так называемая "черная сотня" для приема-передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые "черносотенцы", в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим".

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Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать результаты выборов в Беларуси. После передачи власти она обещает организовать новые демократические выборы.

Для передачи власти создан координационный штаб, изучаются возможные сценарии трансфера. В оппозиции говорят, что политических преследований Лукашенко устраивать не собираются, но если в его действиях есть состав криминального преступления, то он должен будет отвечать по закону.

Видео: Пул Первого/Telegram

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