Лукашенко решил "перешерстить" правительство за "пофигизм"

Президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на том, что необходимо внести предложения по заменам в руководстве правительства.

По словам лидера государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента", – сообщает БЕЛТА.

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, – потребовал Лукашенко. – Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!"

Ранее сообщалось, что в феврале 2017-го в Минске тысячи рассерженных белорусов требовали отставки самого Лукашенко. Тогда несколько тысяч людей выступили против президентского декрета, который вводил сбор за неучастие в финансировании государственных расходов и получил название "декрета о тунеядцах".

Также напомним, Лукашенко уже грозился отправить правительство в отставку. Ранее его возмутило, что не было обеспечено выполнение пяти из 12 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития – параметры по валовому внутреннему продукту, продукции промышленности, снижению уровня материалоемкости в промышленности, энергоемкости ВВП и привлечению прямых иностранных инвестиций.