Лукашенко расставит все точки над "i" в отношениях с Россией

В конце месяца президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом он заявил 10 декабря – спустя несколько дней после своей предыдущей встречи с Путиным в Москве по поводу 20-летия подписания договора о Союзном государстве.

"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (...) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств", – сказал Лукашенко.

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Он добавил, что хочет на встрече с Владимиром Путиным "окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик".

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Напомним, что на предыдущей встрече с Путиным Александр Лукашенко заявил, что предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий России и Беларуси, а не хочет дешевый газ или нефть.

Больше о проекте слияния РФ и Беларуси в Союзное государство читайте в специальном материале "Общий парламент и правительство Беларуси с Россией: правда и вымысел" на нашем сайте.