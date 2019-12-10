Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Лукашенко расставит все точки над "i" в отношениях с Россией

10 декабря, 17:13

Президент Беларуси планирует до конца года окончательно решить вопросы функционирования двух государств

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: сайт Кремля

В конце месяца президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом он заявил 10 декабря – спустя несколько дней после своей предыдущей встречи с Путиным в Москве по поводу 20-летия подписания договора о Союзном государстве.

"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (...) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств", – сказал Лукашенко.

Реклама

Он добавил, что хочет на встрече с Владимиром Путиным "окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик".

В тренде
Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести
Фото: denik.cz

Напомним, что на предыдущей встрече с Путиным Александр Лукашенко заявил, что предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий России и Беларуси, а не хочет дешевый газ или нефть.

Больше о проекте слияния РФ и Беларуси в Союзное государство читайте в специальном материале "Общий парламент и правительство Беларуси с Россией: правда и вымысел" на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко союзное государство Дмитрий Медведев

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих
Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающихTravel
США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием
США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружиемСША
"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сетьFun
Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди
Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарундиFun
ДТП в популярной у украинцев стране – в автобусе погибли 23 туриста: фото и видео
ДТП в популярной у украинцев стране – в автобусе погибли 23 туриста: фото и видеоДругие страны
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на Донбассе
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...