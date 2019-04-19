Лукашенко сделал четкое заявление по русскому языку в Беларуси

В Беларуси вопрос о языках закрыт: в стране два государственных языка

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Вопрос о языках для Беларуси закрыт: в стране два государственных языка – белорусский и русский. Об этом сказал президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны.

"В Беларуси вопрос о языках закрыт: в стране два государственных языка – белорусский и русский. Ни украинский, ни российский – русский, вы это понимаете, в который мы душу вложили, - сказал президент. - Это общее достояние".

По его словам, если кто-то "хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, то потеряет белорусский язык".

Ранее Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике его страны не было и не будет места компромиссам.

"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность", – подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал российское руководство за ряд ограничений, введенных против импорта белорусских овощей.

В то же время, по его словам, Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

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