Лукашенко сделал циничное заявление в адрес избитых и снова припугнул протестующих

Президент Беларуси Лукашенко, против которого девятый день продолжаются массовые выступления, встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей и сделал циничное заявление в адрес избитых силовиками в изоляторе на улице Окрестина сограждан.

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"Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. На Окрестина 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов. Вы знаете кто?" – пишет Telegram-канал "Подъем".

Собравшиеся начали скандировать "Уходи!"

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Лукашенко заявил, что многие задержанные участники акций протеста якобы целенаправленно планировали и предпринимали такие действия, причем еще в день выборов, до закрытия участков для голосования. Многие из них, по его словам, были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, сообщает БЕЛТА.

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"Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: "Уходи!" Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу", – согласился Лукашенко.

В то же время он припугнул протестующих: "На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети".

Напомним, 16 августа Лукашенко выступил на митинге у Дома правительства с речью о протестах, который охватили страну. Пользователи соцсетей сразу же разобрали речь политика на мемы и сравнили его с потерявшим власть экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться на улицы.

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