Лукашенко сделал заявление по Донбассу и безопасности Европы

Разрешение конфликта сегодня – ключевой вопрос безопасности в Европе, и без его урегулирования мир на континенте будет находиться под угрозой

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с задачей прекратить войну Украины и России на Донбассе не справляется ни один формат по урегулированию кризиса. Об этом он заявил в среду, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

"На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни "нормандская четверка", ни Контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер – Сурков", – сказал он.

При этом подчеркнул, что разрешение конфликта сегодня – "ключевой вопрос безопасности в Европе и без его урегулирования мир на континенте будет находиться под угрозой".

"Никто не может договориться о стабильном прекращении огня и отводе войск на Донбассе. Переговорщики месяц за месяцем перебирают одни и те же непроходные варианты, а люди, тем не менее, продолжают гибнуть каждый день, - сказал Лукашенко. - Прошло более трех с половиной лет с момента принятия согласованных "нормандской четверкой" Минских соглашений, однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован".

Вместе с тем это не значит, что "соглашения плохие". "Их безальтернативность как единственного пути украинского урегулирования признается и в России, и в Европе, и в США", – сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал, как его страна может решить этот конфликт.

Напомним, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что главная целью России в войне на Донбассе – это заморозка конфликта, чтобы Украина не имела контроля над своими территориями.

Война на востоке Украины началась после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.