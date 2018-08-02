Лукашенко шуткой прокомментировал слухи о своей смерти

Сегодня, 18:24

Президент Беларуси выехал в поля под Минском и в неформальной обстановке встретился с журналистами


Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о своей болезни и, якобы, смерти. Белорусский лидер выехал в поля под Минском – посмотреть, как идет жатва. Здесь он и сообщил, что по интернету ходят слухи о его смерти, и даже что вместо него перед камерами появляется некий двойник.

Лукашенко поспешил опровергнуть эти публикации и предложил журналистам самим проверить, действительно ли он настоящий.

"В будущем году мне доложишь – ты же доживешь до следующего года? – Я думаю, планирую. – Ты особенно не зарекайся, а то меня вчера похоронили сутки назад, и тебя могу похоронить", – пошутил Лукашенко в разговоре с местным управленцем.

Отметим, российско-немецкий социолог Игорь Эйдман считает, что будущее независимой Беларуси под угрозой – эта страна, с большой долей вероятности, станет следующей целью президента РФ Владимира Путина, который может избавиться от лидера белорусов Александра Лукашенко и присоединить соседей в состав России.

Ранее белорусский политолог Алесь Лагвинец рассказывал, Путин недоволен Лукашенко и независимостью Беларуси. По его словам, прагматическая дружба Лукашенко с Украиной раздражает Москву и Москва после завершения чемпионата мира по футболу решило устроить себе очередную внешнюю победу.

Как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский, Лукашенко понимает угрозу, исходящую от Путина. Белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия считает, что Минск сейчас пытается отмежеваться от РФ, но это очень нелегко.
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Источник:

"Сегодня"

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