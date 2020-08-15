Лукашенко снова оскорбил участников протестов: назвал "бродячими" (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого генсек ООН призвал проявлять сдержанность в ответ на демонстрации, назвал участников акций протеста "бродящими по улицам", сообщает БЕЛТА.

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"Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите – иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки", – заявил Лукашенко.

Он опроверг сообщения, что у него в Москве нашли особняк.

"Я сейчас публично хочу сказать: нашли – заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны", – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Лукашенко назвал протестующих белорусов "безработными с криминальным прошлым".

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Кроме того, писалось, что Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из Европы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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