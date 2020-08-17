Лукашенко согласился на перевыборы и назвал условие

Выступая на Минском заводе колесных тягачей, президент Беларуси Александр Лукашенко не только заявил, что готов поделиться властными полномочиями, но и говорит, что новые выборы в республике возможны, однако только после того, как появится новая конституция, принятая на референдуме

Видео: Пул №3/Telegram

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Напомним, что когда Лукашенко выступал на МЗКТ, его перебивали крики недовольных: "Позор! Уходи!". На это Лукашенко им сказал: "Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать".

Также напомним, что Лукашенко припугнул протестующих: "На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети".

В тренде Лукашенко сделал циничное заявление в адрес избитых и снова припугнул протестующих

А в штабе Светланы Тихановской, которую протестующие считают настоящим победителем выборов президента, заявили, что Лукашенко хочет утопить страну в насилии.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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