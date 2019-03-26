Лукашенко увидел "Освенцим для коров" в Беларуси: президент не подбирал слов
Увидев жуткий бардак в одном из хозяйств, глава Беларуси отправил всех "под нож"
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку и понизил в должностях целый ряд чиновников Могилевской области.
Такое резкое решение было принято после визита на агрохолдинг "Купаловское", где глава государства стал очевидцем жуткого беспорядка в коровниках и производственных помещениях молочно-товарного комплекса "Слижи".
Глава государства, не подбирая выражений, высказал свое недовольство и возмущение.
"Вы что больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обос*анная, на шерсти закорело все", – негодовал белорусский президент.
На этом фоне он распорядился на месте понизить в должностях председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова и помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова, а председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского отправил в отставку.
"Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем, я вас вообще не понимаю", – заявил Лукашенко.
Напомним, ранее в Беларуси наделал много шуму выпуск новостей о заседании с Лукашенко, в котором показали странную запись одного из чиновниках о "бабле", "мерседесах" и "телках".
Как мы писали, позже президент признался, что это был он, а речь шла о мышлении современных спортсменов.
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