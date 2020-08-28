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Лукашенко "увидел" угрозу Беларуси со стороны НАТО: Исходит из худшего варианта

28 августа, 14:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Диктатора напрягают полторы дюжины F-16 у границ Беларуси

Президент Александр Лукашенко на встрече со специально отобранными рабочими ООО "Савушкин-Орша", не только вспомнил Гитлера и припугнул Европу "пожаром" из Беларуси, но и заявил о существовании некой военной угрозы со стороны НАТО, сообщает БЕЛТА.

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"И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16 (самолеты. – Ред.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда – 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего – вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", – заявил Лукашенко.

"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? – задал риторический вопрос белорусский диктатор. – Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево".

Лукашенко также заявил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки: "Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Лукашенко "услышал", как НАТО барабанит гусеницами на границе с Беларусью.

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В то же время напомним, что до 2026 года Варшава в рамках Плана технической модернизации обороны планирует потратить 43,2 миллиарда евро. США одобрили поставки Польше 32 истребителей F-35, также Варшава хочет закупить немецкие танки "Леопард".

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Литва Польша НАТО Беларусь военная агрессия Александр Лукашенко нападение

Источник: Сегодня

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