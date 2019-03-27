Лукашенко уволил губернатора из-за грязных коров

Глава государства остался недоволен показателями роста социально-экономического развития в регионе

Фото: Getty Images

Лукашенко уволил губернатора из-за грязных коров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ae4/a04/5c9ae4a04b2f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ae4/a04/5c9ae4a04b2f8.jpg 2019-03-27T04:50:00+02:00 Другие страны Глава государства остался недоволен показателями роста социально-экономического развития в регионе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта уволил губернатора Могилевской области Владимира Доманевского во время посещения местного агрохолдинга в Шкловском районе, сообщает портал TUT.BY.

Глава государства остался недоволен показателями роста социально-экономического развития в регионе. Кроме того, Лукашенко возмутился условиями содержания животных и состоянием помещений.

"Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что, больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину!" – заявил президент, возмутившись, что помещения для содержания животных и самих коров не чистят должным образом.

Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело "по всей строгости закона". "Виноват – наручники и сразу в следственный изолятор", – подчеркнул белорусский лидер.

По итогам осмотра своих постов лишились губернатор Могилевской области, председатель Шкловского райисполкома и помощник президента по Могилевской области.

Напомним, ранее в Беларуси наделал много шуму выпуск новостей о заседании с Лукашенко, в котором показали странную запись одного из чиновниках о "бабле", "мерседесах" и "телках".

Как мы писали, позже президент признался, что это был он, а речь шла о мышлении современных спортсменов.

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