Лукашенко уволил замглавы Совбеза за "дискредитацию"
Андрея Втюрина считают одним из самых влиятельных людей в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина. Соответствующий указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале этой страны.
"В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю: за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, освободить полковника Втюрина Андрея Александровича от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси", – говорится в указе.
Отметим, что замсекретаря Совета безопасности Беларуси пребывал на данной должности с 2014 года, а до того был начальником Службы безопасности белорусского президента.
Как сообщалось 29 апреля, в Беларуси был задержан экс-глава службы безопасности Лукашенко. Андрея Втюрина считают одним из самых влиятельных людей в Беларуси. Причиной задержания стала взятка. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета "Белорусские новости", сумма взятки составила 150 тысяч долларов.
А тем временем президент РФ Владимир Путин назначил нового посла в Беларуси. Российский лидер своим указом сначала уволил бывшего представителя РФ Михаила Бабича, у которого не сложились отношения с белорусскими властями.
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