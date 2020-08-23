Лукашенко в бронежилете и с автоматом прилетел в резиденцию, "осажденную" протестом

Во время протеста в Минске под Дворцом Независимости Александр Лукашенко действительно находился внутри резиденции. Об этом свидетельствует видео, распространенное telegram-каналом "Пул первого".

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Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. Однако, как подметили белорусские издания, к оружию не прикреплен магазин с патронами.

Ранее прилет вертолета Лукашенко сняли на видео протестующие, которые подошли к резиденции президента. Однако предполагали, что планируется эвакуация диктатора.

Видео: tut.by

По состоянию на 19:30 возле Дворца Независимости осталось не так много протестующих, а силовиков и технику продолжают стягивать:

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Отметим, что 21 августа в Минске протестующие выстроились живой цепью от урочища Куропаты, где в 30-х годах прошлого столетия был расстрелян цвет белорусской интеллигенции, до изолятора на Окрестина, куда свозили тысячи задержанных, протестовавших против махинаций на выборах. Длина этой цепи составила 13 километров.

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Напомним, ранее белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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