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Лукашенко в шестой раз идет в президенты: документы уже в ЦИК

14 мая, 13:08

Станислав Кожемякин

Всего на выборах зарегистрировали уже 14 кандидатов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию своей страны документы на регистрацию кандидатом на новых выборах.

По данным белорусского ЦИК, Лукашенко зарегистрировали 14 мая. Также была зарегистрирована его инициативная группа, ее руководитель – глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной всего в инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек.

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На данный момент, на выборах президента Беларуси зарегистрированы 14 кандидатов. Помимо Лукашенко, это 11 беспартийных кандидатов, а также представитель Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих и депутат от Либерал-демократической партии Олег Гайдукевич.

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Напомним, ранее Палата представителей Беларуси приняла решение о назначении выборов президента Беларуси на 9 августа.

Сам Лукашенко не считает препятствием для проведения выборов даже коронавирусную эпидемию. Но при этом он ссылается на Конституцию своей страны.

Также несмотря на распространение вируса, президент Беларуси провел Парад победы на 9 мая. Как это происходило – в видеосюжете:

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Беларусь выборы президента Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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