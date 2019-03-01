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Лукашенко в шутку предложил включить Россию в состав Беларуси

Сегодня, 16:03

Белорусский лидер также "потроллил" Путина, предложив возглавить союзное государство

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by.
Лукашенко в шутку предложил включить Россию в состав Беларуси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93b/812/5c793b8122bec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93b/812/5c793b8122bec.jpg Другие страны Белорусский лидер также «потроллил» Путина, предложив возглавить союзное государство

Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил свой вариант слияния Беларуси и России в союзное государство. Он предложил своего большого соседа включить в состав белорусского государства.

Об этом он сказал во время большой пресс-конференции, передает tut.by.

По его мнению, решать об объединении в союзное государство должны решать люди обеих стран, а не президенты.

"Люди должны решить. Я иногда в шутку говорю: если мы строим союз на равноправной основе, точно вам скажу, что россияне абсолютно ничего не боятся, они готовы хоть завтра к объединению. Начинают разговаривать о включении страны, туда-сюда, я говорю: "Слушайте, вот нормальный вариант: давайте в состав Беларуси включим Россию". Ну, а чего? А вы думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться? Медведь огромный, куда ни включи, если что-то не так, выйдут в любой момент. Из такого Союза Советского вышли, так чего тут бояться", – сказал Лукашенко.

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Также белорусский лидер предложил возглавить союзное государство и напомнил россиянам о равноправии.

"Ну и некоторые говорят: вот тут продление власти (речь о президенте РФ Владимире Путине – ред.) кому-то и прочее. Давайте на этом этапе сделаем белорусского президента президентом этой страны или союза. Если принцип равноправия, чего вы ставите всегда вопрос: вот Беларусь куда-то вставить, руководить союзом будут только россияне и так далее. Давайте соблюдать принцип равноправия. Когда уже начинают слишком наседать, я в шутку об этом говорю", – отметил он.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" российский политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказывал, зачем на самом деле Путину Беларусь. По его словам, если Россия присоединит к себе своего союзника, то для хозяина Кремля открываются новые возможности: он не сможет больше быть президентом РФ после 2024 года, но рассчитывает править Россией и Беларусью в рамках возможного союзного государства.

Сам же Лукашенко рассказывал на этой пресс-конференции, что Беларусь согласна на общую валюту с Россией, но с условием. Он хочет, чтоб это был ни российский, ни белорусский рубль, а общий рубль.

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Тег Россия, Беларусь, Лукашенко

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