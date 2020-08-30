Лукашенко во время протестов прятался в своей резиденции с автоматом

Белорусский лидер вышел на площадь, только когда митингующие разошлись

Во время акций протеста в Минске, когда к резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко на площади Независимости собралось порядка 100 тысяч митингующих, сам белорусский лидер находился внутри. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

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Кроме того, глава государства все это время был вооружен автоматом. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт прислала в одно из российских информагентств фотографию с белорусским президентом в бронежилете и с автоматом у дворца Независимости.

"Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца Независимости, там был и президент", – говорится в сообщении Telegram-канала "Подъем", который цитирует слова Эйсмонт.

К этому моменту у резиденции Лукашенко осталось несколько сотен человек. Основная часть протестующих провела там более часа и ушла из-за дождя.

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Напомним, что силовики задержали 30 августа 140 участников протестных акций, в том числе троих человек, которые разбили лобовое стекло милицейского автомобил. Среди задержанных – футбольный тренер.

Также напомним, что днем ранее, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.

Женщины в Минске разорвали цепь ОМОНа

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