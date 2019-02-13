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Лукашенко встретился с Путиным: поговорили о ссорах, водке и закуске

Сегодня, 17:08

Президенты Беларуси и России провели встречу в Сочи, обсудив отношения между государствами и будущие перспективы

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by.
Лукашенко встретился с Путиным: поговорили о ссорах, водке и закуске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/430/365/5c64303656011.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/430/365/5c64303656011.jpg Другие страны Президенты Беларуси и России провели встречу в Сочи, обсудив отношения между государствами и будущие перспективы

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает незыблемыми отношения между Минском и Москвой. Об этом он заявил на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе официального визита в город Сочи 13 февраля.

"Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил", – заявил он.

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Отметив, что экономики двух государств тесно связаны, белорусский лидер признал, что у Беларуси все же имеются разногласия с РФ.

"Конечно, всегда вопросы есть и будут. Но мы всегда находили развязки по этим вопросам. Думаю, это не является большой проблемой для нас", – добавил он.

Кроме того, Лукашенко выразил готовность поставить необходимые объемы белорусских товаров на российский рынок.

"Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать", – сказал президент.

Глава Беларуси также отметил, что его также пригласили на саммит лидеров России, Ирана и Турции по вопросу сирийского примирения, который проходит в Сочи.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий "налогового маневра" в нефтяной сфере.

Кроме того, на недавнем выступлении президент Беларуси предупредил, что в ближайшие два года республику будут испытывать на предмет, достойна ли она независимости.

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.

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Тег Россия, Путин, Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко

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