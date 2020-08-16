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Лукашенко заявил, что даже мертвым не "отдаст" Беларусь

16 августа, 15:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент подчеркнул, что не примет помощь других стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске выступил на митинге в поддержку властей и заявил, что не допустит развал страны и не отдаст ее даже после смерти. Об этом сообщает Белта.

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"Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также сказал, что когда-то белорусы просили его, "совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали".

При этом президент еще раз подчеркнул, что не нуждается в помощи других стран и повторил, что с помощью предложенного посредничества для решения конфликта властей и народа другие страны якобы пытаются создать "заморское правительство".

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Напомним, согласно оглашенным белорусской Центральной избирательной комиссией результатам президентских выборов, в первом же туре победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В то же время за Светлану Тихановскую якобы отдали свои голоса только 10,12% избирателей.все кандидаты, кроме Лукашенко, уже оспорили результаты голосования, а во многих городах начались протесты.

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Самые масштабные акции происходят в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. В результате жестокого разгона демонстраций ОМОНом и СОБРом множество протестующих были травмированы, связь с некоторыми из них отсутствует до сих пор. По официальным данным, во время акций погибли два человека.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь митинг Александр Лукашенко
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