Лукашенко выступил против российских войск в Калининградской области

Президент Беларуси выступил против "военного психоза" в европейской и не только политике

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Andrea Verdelli.

Белорусский президент Александр Лукашенко, который ранее выразил готовность "учиться многому у Запада", поддерживает идею демилитаризации в Балтийском регионе и принадлежащей России Калининградской области, в частности.

Об этом 3 мая заявил член Европейского парламента от Литвы и бывший глава этой страны Роландас Паксас после состоявшейся накануне встречи с Лукашенко.

"Идея демилитаризации в Калининградской области президенту Белоруссии очень понравилась", — подчеркнул он.

По словам Паксаса, Лукашенко считает необходимым иначе расставлять акценты в политике международной безопасности.

"По оценке президента, в европейской и не только в европейской политике налицо акценты военного психоза. Нужны другие действия вместо того, чтобы вооружаться до зубов", — сказал он.

Напомним, что недавно президент Беларуси выступил в парламенте своей страны с обращением к народу и депутатам, пообещав досрочные выборы – и следующего главы, и в законодательный орган. Кроме того, он предложил ввести новое условие для кандидатов на должность министра – претенденты должны иметь как минимум троих детей.

Кроме того, как мы уже писали, Лукашенко констатировал необходимость развивать отношения со странами Запада и призывал "не истерить" по поводу сближения Беларуси с Евросоюзом.

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