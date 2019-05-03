Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Лукашенко выступил против российских войск в Калининградской области

3 мая, 19:42

Президент Беларуси выступил против "военного психоза" в европейской и не только политике

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Andrea Verdelli
Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Andrea Verdelli.

Белорусский президент Александр Лукашенко, который ранее выразил готовность "учиться многому у Запада", поддерживает идею демилитаризации в Балтийском регионе и принадлежащей России Калининградской области, в частности.

Об этом 3 мая заявил член Европейского парламента от Литвы и бывший глава этой страны  Роландас Паксас после состоявшейся накануне встречи с Лукашенко.

"Идея демилитаризации в Калининградской области президенту Белоруссии очень понравилась", — подчеркнул он.

По словам Паксаса, Лукашенко считает необходимым иначе расставлять акценты в политике международной безопасности.

"По оценке президента, в европейской и не только в европейской политике налицо акценты военного психоза. Нужны другие действия вместо того, чтобы вооружаться до зубов", — сказал он.

Напомним, что недавно президент Беларуси выступил в парламенте своей страны с обращением к народу и депутатам, пообещав досрочные выборы – и следующего главы, и в законодательный орган. Кроме того, он предложил ввести новое условие для кандидатов на должность министра – претенденты должны иметь как минимум троих детей.


Кроме того, как мы уже писали, Лукашенко констатировал необходимость развивать отношения со странами Запада и призывал "не истерить" по поводу сближения Беларуси с Евросоюзом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Литва, Беларусь, Лукашенко, калининград, демилитаризация, Балтия

Вы сейчас просматриваете новость " Лукашенко выступил против российских войск в Калининградской области". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал из-за некачественной нефти из России: Беларусь приняла меры

21 апреля, 14:49

В ближайший вторник Минск и Москва проведут переговоры

Кинотеатры Минска не покажут фильм Кремля о Донбассе

22 апреля, 16:46

В белорусской столице решили не пускать в прокат российскую пропагандистскую ленту "Донбасс. Окраина"

Экологи бьют в набат: в Беларуси строят "вторую Фукусиму"

24 апреля, 20:15

Системы безопасности строящейся атомной станции "Островецкая" не доказали своей эффективности

В Беларуси задержан экс-глава службы безопасности Лукашенко – СМИ

29 апреля, 22:58

Андрея Втюрина считают одним из самых влиятельных людей в Беларуси

Лукашенко мешают российские олигархи: президент Беларуси сказал чем

1 марта, 11:21

Президент Беларуси обвинил Кремль в лоббировании интересов российских олигархов в ущерб отношений двух стран

Российские военные в Беларуси и слияние с РФ: Лукашенко сделал заявление

1 марта, 12:23

Белорусский президент рассказал о проблемах в отношениях Минска и Москвы и о том, как это мешает слиянию

Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

У Зеленского заявили, что не могут снизить цены на газ украинцам

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

6 способов ускорить обмен веществ для похудения

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест

Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану