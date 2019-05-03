Лукашенко выступил против российских войск в Калининградской области
Президент Беларуси выступил против "военного психоза" в европейской и не только политике
Белорусский президент Александр Лукашенко, который ранее выразил готовность "учиться многому у Запада", поддерживает идею демилитаризации в Балтийском регионе и принадлежащей России Калининградской области, в частности.
Об этом 3 мая заявил член Европейского парламента от Литвы и бывший глава этой страны Роландас Паксас после состоявшейся накануне встречи с Лукашенко.
"Идея демилитаризации в Калининградской области президенту Белоруссии очень понравилась", — подчеркнул он.
По словам Паксаса, Лукашенко считает необходимым иначе расставлять акценты в политике международной безопасности.
"По оценке президента, в европейской и не только в европейской политике налицо акценты военного психоза. Нужны другие действия вместо того, чтобы вооружаться до зубов", — сказал он.
Напомним, что недавно президент Беларуси выступил в парламенте своей страны с обращением к народу и депутатам, пообещав досрочные выборы – и следующего главы, и в законодательный орган. Кроме того, он предложил ввести новое условие для кандидатов на должность министра – претенденты должны иметь как минимум троих детей.
Кроме того, как мы уже писали, Лукашенко констатировал необходимость развивать отношения со странами Запада и призывал "не истерить" по поводу сближения Беларуси с Евросоюзом.
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