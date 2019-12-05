Лукашенко: Я – не пацан, а объединение с Россией – ящик с крестом

Беларуси уже хватило плеток, лаптей и безвременья, говорит белорусский лидер

REUTERS/Djordje Kojadinovic

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не поставит страну на колени, а он сам – не будет сдавать независимость и суверенитет государства.

Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь VI и VII созывов.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", – сказал Лукашенко.

"Главное запомните: я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", – подчеркнул белорусский лидер.

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Он добавил, что если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро – независимость и суверенитет – кому-то нести и отдавать.

"Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", – заметил Лукашенко.

В тренде Беларусь и Россия создадут единые парламент и правительство

Вместе с тем президент РБ отметил, что важно держать голову на плечах:

"Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставит на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что стороны не ведут диалог о создании единого парламента Беларуси и России .

Ранее эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич рассказал в комментарии сайту "Сегодня", как российские СМИ "качают" Беларусь информационными вбросами .

Также писалось, что Лукашенко в шестой раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси и ни с кем делиться властью не намерен:

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