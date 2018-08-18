Лукашенко "зачистил" правительство Беларуси "за пофигизм"

Сегодня, 19:19

В стране сменился премьер-министр и несколько глав профильных министерств

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

В Беларуси по инициативе президента Александра Лукашенко, который на днях наградил Рамзана Кадырова орденом "за дружбу", сменилось руководство правительства, сообщает агентство "Белта".

Так, новым премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до этого времени возглавлял Банк развития. Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, руководитель аппарата Совета министров.

Заместителем премьер-министра Лукашенко назначил Игоря Ляшенко. До сих пор Ляшенко возглавлял концерн Белнефтехим. Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев, который работал на должности заместителя председателя КДК.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности – Павел Утюпин. Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен "перешерстить" правительство за "пофигизм".

"Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!", – заявил тогда президент Беларуси.

Еще раньше Лукашенко в работе правительства возмутило, что не было обеспечено выполнение пяти из 12 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития – параметры по валовому внутреннему продукту, продукции промышленности, снижению уровня материалоемкости в промышленности, энергоемкости ВВП и привлечению прямых иностранных инвестиций.
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