Лукашенко заявил, что белорусы против отмены смертной казни (видео)

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Белорусы против отмены смертной казни. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время первого, с момента, когда на него были наложены санкции, визита в Евросоюз, в Австрию. По его словам, ежегодно проводят соцопрос об отношении белорусов к смертной казни. И только меньшинство поддерживает идею отказа от него. Он напомнил, в Брюсселе разработали дорожную карту "по работе с белорусским обществом", чтобы убедить его отменить смертную казнь. И заверил, что они движутся в этом направлении.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

"Референдум решил эту проблему. Референдум ввел смертную казнь в Беларуси. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что смертный приговор, вынесенный в Беларуси, возмутил ЕС. Суд Бреста приговорил 48-летнего Виктора Сергиля к расстрелу за убийство восьмимесячной девочки. Это уже третий смертный приговор, вынесенный в Беларуси в этом

А еще раньше в Совете Европы призвали Беларусь отказаться от смертной казни. В ЕС напомнили Лукашенко, что Беларусь – единственная страна Европы, где казнят людей.

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