Лукашенко заявил, что не доверит защиту Беларуси ни НАТО, ни России
Президент подчеркнул, что белорусы должны сами защищать себя
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет доверять защиту страны Североатлантическому альянсу и не хочет входить в состав России ради обеспечения безопасности, поэтому единственный приемлемый для белорусов вариант — это защищать себя самостоятельно.
"Если мы сильно попросим, они [НАТО] нам пообещают. Вы хотите этого варианта? Я — нет", — приводит агентство БелТА слова Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который отмечается в республике 3 июля.
Лукашенко отметил, что другим вариантом могло бы стать вступление Белоруссии в состав России, однако он считает его неприемлемым.
"Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети — сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", — сказал он, комментируя принятые парламентом поправки в законодательство, касающиеся срочной военной службы.
Президент Беларуси подчеркнул, что белорусы должны сами защищать себя.
Принятые парламентом поправки, в частности, предусматривают запрет на выезд из страны лиц, уклоняющихся от срочной военной службы. Также отныне гражданам призывного возраста будет предоставляться одна отсрочка от службы в армии на период обучения в учреждениях образования. Внесение изменений в законодательство обусловлено недобором призывников на срочную службу. Закон вступит в силу после его подписания президентом страны.
Ранее мы писали, что Путин и Лукашенко дали старт интеграции Союзного государства России и Беларуси. Президенты двух стран приняли решение поручить правительствам разработать план действий.
Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.
Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.
В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.
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