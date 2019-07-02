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Лукашенко заявил, что не доверит защиту Беларуси ни НАТО, ни России

2 июля, 20:53

Президент подчеркнул, что белорусы должны сами защищать себя

Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin
Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет доверять защиту страны Североатлантическому альянсу и не хочет входить в состав России ради обеспечения безопасности, поэтому единственный приемлемый для белорусов вариант — это защищать себя самостоятельно.

"Если мы сильно попросим, они [НАТО] нам пообещают. Вы хотите этого варианта? Я — нет", — приводит агентство БелТА слова Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который отмечается в республике 3 июля.

Лукашенко отметил, что другим вариантом могло бы стать вступление Белоруссии в состав России, однако он считает его неприемлемым.

"Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети — сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", — сказал он, комментируя принятые парламентом поправки в законодательство, касающиеся срочной военной службы.

Президент Беларуси подчеркнул, что белорусы должны сами защищать себя.

Принятые парламентом поправки, в частности, предусматривают запрет на выезд из страны лиц, уклоняющихся от срочной военной службы. Также отныне гражданам призывного возраста будет предоставляться одна отсрочка от службы в армии на период обучения в учреждениях образования. Внесение изменений в законодательство обусловлено недобором призывников на срочную службу. Закон вступит в силу после его подписания президентом страны.

Ранее мы писали, что Путин и Лукашенко дали старт интеграции Союзного государства России и Беларуси. Президенты двух стран приняли решение поручить правительствам разработать план действий.

Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

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Тег Беларусь, Лукашенко

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ТАСС

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