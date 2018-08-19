Лукашенко заявил, что не хочет вступать в Россию

Сегодня, 11:38

Президент Беларуси призвал Москву соблюдать подписанные с Минском соглашения

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org
Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил о серьезных торговых разногласиях с Россией, категорически не согласен с мнением о том, что Беларусь могла бы стать частью российского государства, передает "БелТА".

"Что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны", – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси призвал перестать требовать от руководства страны "вступления Лукашенко в состав России".

"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", – добавил Лукашенко.

При этом белорусский лидер прокомментировал и заявления о том, что республика развернулась на Запад.

"Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь – в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", – подчеркнул Лукашенко.

Отметим, ранее президент Беларуси со словами "как будто мы вассалы" пожаловался на отношение России к его стране. Лукашенко тогда в очередной раз упрекнул Москуву в недобросовестной конкуренции.

"Да и у нас далеко за примерами ходить не надо – возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок", – говорилось в его недавнем послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал искать альтернативу российскому рынку.
Беларусь, Лукашенко, внешняя торговля

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко "зачистил" правительство Беларуси "за пофигизм"

Вчера, 19:19

В стране сменился премьер-министр и несколько глав профильных министерств

Россия

Лукашенко и Кадыров в 2017 году. Фото: president.gov.by

Лукашенко наградил Кадырова орденом "за дружбу"

17 Августа, 09:49

В Минске отметили "личный вклад" Кадырова в развитие отношений Чечни с Беларусью
Загрузка...

Россия

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: gettyimages

"Они даже не заметят": Грымчак рассказал, как Россия может оккупировать Беларусь

16 Августа, 12:00

У Минска сейчас нет союзников и поддержки в мире, в свое время он сделал ставку на Москву

Другие страны

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Лукашенко решил "перешерстить" правительство за "пофигизм"

14 Августа, 14:18

Лидер Беларуси считает, что необходимо заменить руководство правительства
Загрузка...