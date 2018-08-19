Лукашенко заявил, что не хочет вступать в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил о серьезных торговых разногласиях с Россией, категорически не согласен с мнением о том, что Беларусь могла бы стать частью российского государства, передает "БелТА".

"Что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны", – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси призвал перестать требовать от руководства страны "вступления Лукашенко в состав России".

"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", – добавил Лукашенко.

При этом белорусский лидер прокомментировал и заявления о том, что республика развернулась на Запад.

"Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь – в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", – подчеркнул Лукашенко.

Отметим, ранее президент Беларуси со словами "как будто мы вассалы" пожаловался на отношение России к его стране. Лукашенко тогда в очередной раз упрекнул Москуву в недобросовестной конкуренции.

"Да и у нас далеко за примерами ходить не надо – возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок", – говорилось в его недавнем послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал искать альтернативу российскому рынку.