Лукашенко заявил, что оснований переносить президентские выборы в Беларуси нет

По словам белорусского лидера, это будет точно летом

В ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов в Беларуси.

Об этом сегодня заявил президент страны Александр Лукашенко , передает БЕЛТА.

Во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном он отметил, что оснований их переносить нет.

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"Нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа", - заявил Лукашенко.

Между тем, в стране продолжает бушевать пандемия смертельного коронавируса COVID-19, масштабы которой белорусский лидер упорно не замечает.

Вопреки предостережениям ВОЗ с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы.

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В этих условиях в республике начал действовать "народный карантин", многие белорусы по возможности добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.

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