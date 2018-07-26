Львица пошла на хитрость для спасения детеныша: появилось впечатляющее видео

В Ботсване на территории Национального заповедника Мореми, где ранее львы устроили гиенам засаду, туристка сняла на видео нападения стаи гиеновидных собак на львицу с детенышем. Ролик был опубликован на канале Kruger Sightings в Youtube.

"У меня не было слов, я так волновалась за львицу и ее детеныша. Гид сказал нам, что у нее погибли все прочие львята. Собаки долго пытались атаковать, но потом сдались и ушли, а львица с детенышем оказались в безопасности. На следующий день мы снова увидели этих гиеновидных собак. Одна ковыляла с ранами от укуса", – вспомнила женщина.

На кадрах ролика можно увидеть, как собаки кружат вокруг крупных хищников, и пытаются нападать, но львица сумела заставить гиен сосредоточить все внимание на ней, что позволило львенку уйти от нападения.

Как известно, гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии, Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Свазиленда. Эти животные способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса. Как и гиены, они не боятся львов и могут представлять угрозу даже для крупных хищников.

Национальный парк Мореми располагается в Ботсване. Пять тысяч квадратных километров населяют многочисленные дикие звери, в том числе буйволы, жирафы, носороги, львы, слоны, бегемоты, зебры, гепарды, гиены, шакалы, антилопы и гиеновидные собаки, а также личи.

Ранее мы писали о том, как двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф запечатлел эту необычную ситуацию на фото.

Также напомним, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.