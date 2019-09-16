Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сети

Видео с разговором двух попугаев – Габриэля и Пабло – набрало многие тысячи просмотров в сети: ролик, где они говорят по-человечески между собой, растрогало пользователей.

"Доброе утро, люблю тебя, давай целоваться", – говорят птицы друг другу. Слушая их, создается впечатление, что разговаривает влюбленная пара.

Пользователи уже перевели отдельные фразы – они расслышали, как попугаи здороваются, интересуются, как дела, и зовут друг друга на свидания. Кажется, будто попугаи беседуют вполне осмысленно и обожают друг друга.

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Напомним, ранее мы писали о ролике с забавной реакцией собаки на танец его хозяйки. Девушка опубликовала запись с питомцем, на которой он словно от удивления выпучил глаза. На видео женщина танцует, держась за грудь, а стоящий рядом пес широко открывает глаза, отвернувшись от героини ролика.

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Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

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